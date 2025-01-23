Сьогоднішня ціна DWAIN (DWAIN)

Поточна ціна DWAIN (DWAIN) сьогодні становить 0.0076322 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DWAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DWAIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 975.52K USD

- зміна ціни DWAIN протягом дня — -18.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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