Ціна DWAIN (DWAIN)
Поточна ціна DWAIN (DWAIN) сьогодні становить 0.0076322 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DWAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DWAIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 975.52K USD
- зміна ціни DWAIN протягом дня — -18.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DWAIN до USD становила $ -0.001761489695264104.
За останні 30 днів зміна ціни DWAIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DWAIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DWAIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001761489695264104
|-18.75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DWAIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.82%
-18.75%
--
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