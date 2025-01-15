Ціна Dusty (DUSTY)
Поточна ціна Dusty (DUSTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 370.24K USD. Ціна DUSTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dusty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.48K USD
- зміна ціни Dusty протягом дня — +2.07%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dusty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dusty до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dusty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dusty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dusty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.22%
+2.07%
-18.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie’s Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty’s oddball charm in Furie’s surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike.
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