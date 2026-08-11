Сьогоднішня ціна Durovs Dog

Поточна ціна Durovs Dog (PYONYA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PYONYA до USD становить $ 0 за PYONYA.

Durovs Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 208 827, з циркуляційною пропозицією у 923,51M PYONYA. Протягом останніх 24 годин PYONYA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PYONYA змінився на +0,32% за останню годину та на -46,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 918,53.

Ринкова інформація щодо Durovs Dog (PYONYA)

Ринкова капіталізація $ 208,83K$ 208,83K $ 208,83K Обсяг (за 24 год) $ 918,53$ 918,53 $ 918,53 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 226,12K$ 226,12K $ 226,12K Циркуляційне постачання 923,51M 923,51M 923,51M Загальна пропозиція 923 505 575,004138 923 505 575,004138 923 505 575,004138

Поточна ринкова капіталізація Durovs Dog — $ 208,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 918,53. Циркуляційна пропозиція PYONYA — 923,51M, зі загальною пропозицією 923505575.004138. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 226,12K.