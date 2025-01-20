Ціна Dupe The Duck (DUPE)
Поточна ціна Dupe The Duck (DUPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dupe The Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.33 USD
- зміна ціни Dupe The Duck протягом дня — -10.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dupe The Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dupe The Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dupe The Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dupe The Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.20%
|30 днів
|$ 0
|+17.85%
|60 днів
|$ 0
|-27.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dupe The Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.45%
-10.20%
+27.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepe lost his best fren a while ago, named Dupe. He came back out of nowhere.
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