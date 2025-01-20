Сьогоднішня ціна Dupe The Duck (DUPE)

Поточна ціна Dupe The Duck (DUPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dupe The Duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.33 USD

- зміна ціни Dupe The Duck протягом дня — -10.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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