Яка зараз ціна Dupe?

Dupe торгують за ₴0.088508673703354560000, що відображає зміну ціни на рівні -2.32% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DUPE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -2.32% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DUPE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Dupe виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Believe.app Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Believe.app Ecosystem DUPE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Dupe?

Ринкова капіталізація ₴88466807.91963708000000 розташовує DUPE на #2204 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.086763531561025920000 до ₴0.0921910999006520640000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DUPE?

Dupe згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DUPE?

З 999940462.4905884 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.