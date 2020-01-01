Токеноміка DungeonSwap (DND) Дізнайтеся ключову інформацію про DungeonSwap (DND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DungeonSwap (DND) We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. Офіційний вебсайт: https://dungeonswap.app/ Купити DND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DungeonSwap (DND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DungeonSwap (DND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,37K $ 28,37K $ 28,37K Загальна пропозиція: $ 5,89M $ 5,89M $ 5,89M Циркуляційна пропозиція: $ 5,22M $ 5,22M $ 5,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,01K $ 32,01K $ 32,01K Історичний максимум: $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 Історичний мінімум: $ 0,00535602 $ 0,00535602 $ 0,00535602 Поточна ціна: $ 0,00543516 $ 0,00543516 $ 0,00543516 Дізнайтеся більше про ціну DungeonSwap (DND)

Токеноміка DungeonSwap (DND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DungeonSwap (DND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DND, досліджуйте ціну токена DND в реальному часі!

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