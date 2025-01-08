Сьогоднішня ціна DungeonSwap (DND)

Поточна ціна DungeonSwap (DND) сьогодні становить 0.00730094 USD з ринковою капіталізацією $ 38.11K USD. Ціна DND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DungeonSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.03 USD

- зміна ціни DungeonSwap протягом дня — -0.47%

- циркуляційна пропозиція – 5.22M USD

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