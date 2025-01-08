Ціна DungeonSwap (DND)
Поточна ціна DungeonSwap (DND) сьогодні становить 0.00730094 USD з ринковою капіталізацією $ 38.11K USD. Ціна DND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DungeonSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.03 USD
- зміна ціни DungeonSwap протягом дня — -0.47%
- циркуляційна пропозиція – 5.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DungeonSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DungeonSwap до USD становила $ -0.0001804507.
За останні 60 днів зміна ціни DungeonSwap до USD становила $ -0.0000575956.
За останні 90 днів зміна ціни DungeonSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.47%
|30 днів
|$ -0.0001804507
|-2.47%
|60 днів
|$ -0.0000575956
|-0.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DungeonSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.47%
+1.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.
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