Сьогоднішня ціна DungeonClaw

Поточна ціна DungeonClaw (DCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DCLAW до USD становить $ 0 за DCLAW.

DungeonClaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 590,34, з циркуляційною пропозицією у 100,00B DCLAW. Протягом останніх 24 годин DCLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DCLAW змінився на +0,14% за останню годину та на -20,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DungeonClaw (DCLAW)

Ринкова капіталізація $ 14,59K$ 14,59K $ 14,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,59K$ 14,59K $ 14,59K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DungeonClaw — $ 14,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DCLAW — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,59K.