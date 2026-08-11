Сьогоднішня ціна Dungeon Labs

Поточна ціна Dungeon Labs (DLABS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DLABS до USD становить $ 0 за DLABS.

Dungeon Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16,784.44, з циркуляційною пропозицією у 100.00B DLABS. Протягом останніх 24 годин DLABS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DLABS змінився на -- за останню годину та на +10.66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dungeon Labs (DLABS)

Ринкова капіталізація $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Dungeon Labs — $ 16.78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DLABS — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16.78K.