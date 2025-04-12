Ціна Dungeon Arena (DUN)
Поточна ціна Dungeon Arena (DUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.02K USD. Ціна DUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dungeon Arena:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dungeon Arena протягом дня — +4.30%
- циркуляційна пропозиція – 922.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dungeon Arena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dungeon Arena до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dungeon Arena до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dungeon Arena до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.30%
|30 днів
|$ 0
|-45.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dungeon Arena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+4.30%
-14.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
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