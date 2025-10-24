Актуальна ціна DUNA AI сьогодні становить 0,00034763 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DUNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DUNA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DUNA AI сьогодні становить 0,00034763 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DUNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DUNA на MEXC вже зараз.

Ціна DUNA AI (DUNA)

$0,00034668
$0,00034668
+3,70%1D
Графік ціни DUNA AI (DUNA) в реальному часі
Інформація щодо ціни DUNA AI (DUNA) (USD)

Актуальна ціна DUNA AI (DUNA) становить $0,00034763. За останні 24 години DUNA торгувався між мінімумом у $ 0,00033238 і максимумом у $ 0,00035016, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DUNA становить $ 0,00300003, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00027682.

Що стосується короткострокових результатів, то DUNA змінився на -0,72% за останню годину, +4,59% за 24 години та на +14,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DUNA AI (DUNA)

Поточна ринкова капіталізація DUNA AI — $ 347,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUNA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 347,79K.

Історія ціни DUNA AI (DUNA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DUNA AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DUNA AI до USD становила $ -0,0000001117.
За останні 60 днів зміна ціни DUNA AI до USD становила $ -0,0000777293.
За останні 90 днів зміна ціни DUNA AI до USD становила $ -0,0005031554037020921.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,59%
30 днів$ -0,0000001117-0,03%
60 днів$ -0,0000777293-22,35%
90 днів$ -0,0005031554037020921-59,14%

Що таке DUNA AI (DUNA)

At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere.

Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality.

Nation by nation. Market by market. Chain by chain.

All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET

Ресурс DUNA AI (DUNA)

Прогноз ціни DUNA AI (USD)

Скільки коштуватиме DUNA AI (DUNA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DUNA AI (DUNA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DUNA AI.

Перегляньте прогноз ціни DUNA AI вже зараз!

DUNA до місцевих валют

Токеноміка DUNA AI (DUNA)

Розуміння токеноміки DUNA AI (DUNA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DUNA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DUNA AI (DUNA)

Скільки сьогодні коштує DUNA AI (DUNA)?
Актуальна ціна DUNA у USD становить 0,00034763 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DUNA до USD?
Поточна ціна DUNA до USD — $ 0,00034763. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DUNA AI?
Ринкова капіталізація DUNA — $ 347,79K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DUNA?
Циркуляційна пропозиція DUNA — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DUNA?
DUNA досяг історичної максимальної ціни у 0,00300003 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DUNA?
Історична мінімальна ціна DUNA становила 0,00027682 USD.
Який обсяг торгівлі DUNA?
Актуальний обсяг торгівлі DUNA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DUNA цього року?
DUNA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DUNA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для DUNA AI (DUNA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

