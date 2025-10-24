Інформація щодо ціни DUNA AI (DUNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00033238 $ 0,00033238 $ 0,00033238 Мін. за 24 год $ 0,00035016 $ 0,00035016 $ 0,00035016 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00033238$ 0,00033238 $ 0,00033238 Макс. за 24 год $ 0,00035016$ 0,00035016 $ 0,00035016 Рекордний максимум $ 0,00300003$ 0,00300003 $ 0,00300003 Найнижча ціна $ 0,00027682$ 0,00027682 $ 0,00027682 Зміна ціни (за 1 год) -0,72% Зміна ціни (1 дн.) +4,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,63%

Актуальна ціна DUNA AI (DUNA) становить $0,00034763. За останні 24 години DUNA торгувався між мінімумом у $ 0,00033238 і максимумом у $ 0,00035016, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DUNA становить $ 0,00300003, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00027682.

Що стосується короткострокових результатів, то DUNA змінився на -0,72% за останню годину, +4,59% за 24 години та на +14,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DUNA AI (DUNA)

Ринкова капіталізація $ 347,79K$ 347,79K $ 347,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 347,79K$ 347,79K $ 347,79K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DUNA AI — $ 347,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUNA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 347,79K.