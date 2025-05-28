Сьогоднішня ціна Dumpling (DUMP)

Поточна ціна Dumpling (DUMP) сьогодні становить 0,0113225 USD з ринковою капіталізацією $ 6,92M USD. Ціна DUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dumpling:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dumpling протягом дня — +%19,46

- циркуляційна пропозиція – 612,04M USD

Отримуйте оновлення цін DUMP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DUMP.