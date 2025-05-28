Ціна Dumpling (DUMP)
Поточна ціна Dumpling (DUMP) сьогодні становить 0,0113225 USD з ринковою капіталізацією $ 6,92M USD. Ціна DUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dumpling:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dumpling протягом дня — +%19,46
- циркуляційна пропозиція – 612,04M USD
Отримуйте оновлення цін DUMP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DUMP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dumpling до USD становила $ +0,00184446.
За останні 30 днів зміна ціни Dumpling до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dumpling до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dumpling до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00184446
|+%19,46
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dumpling: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+%4,29
+%19,46
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DUMP до VND
₫290,3202225
|1 DUMP до AUD
A$0,017549875
|1 DUMP до GBP
￡0,00837865
|1 DUMP до EUR
€0,0099638
|1 DUMP до USD
$0,0113225
|1 DUMP до MYR
RM0,047894175
|1 DUMP до TRY
₺0,441917175
|1 DUMP до JPY
¥1,6345161
|1 DUMP до RUB
₽0,908630625
|1 DUMP до INR
₹0,9664886
|1 DUMP до IDR
Rp185,6147244
|1 DUMP до KRW
₩15,595724725
|1 DUMP до PHP
₱0,6286252
|1 DUMP до EGP
￡E.0,563747275
|1 DUMP до BRL
R$0,06408535
|1 DUMP до CAD
C$0,015511825
|1 DUMP до BDT
৳1,3822508
|1 DUMP до NGN
₦17,94367155
|1 DUMP до UAH
₴0,4719218
|1 DUMP до VES
Bs1,064315
|1 DUMP до PKR
Rs3,188529225
|1 DUMP до KZT
₸5,7649641
|1 DUMP до THB
฿0,371264775
|1 DUMP до TWD
NT$0,339675
|1 DUMP до AED
د.إ0,041553575
|1 DUMP до CHF
Fr0,00928445
|1 DUMP до HKD
HK$0,088655175
|1 DUMP до MAD
.د.م0,104506675
|1 DUMP до MXN
$0,217731675