Сьогоднішня ціна Dumb Money

Поточна ціна Dumb Money (DUMBMONEY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 26.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUMBMONEY до USD становить $ 0 за DUMBMONEY.

Dumb Money наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 106,942, з циркуляційною пропозицією у 1.00B DUMBMONEY. Протягом останніх 24 годин DUMBMONEY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00103802, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DUMBMONEY змінився на +10.66% за останню годину та на -34.20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10.92K.

Ринкова інформація щодо Dumb Money (DUMBMONEY)

Ринкова капіталізація $ 106.94K$ 106.94K $ 106.94K Обсяг (за 24 год) $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 106.94K$ 106.94K $ 106.94K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Dumb Money — $ 106.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10.92K. Циркуляційна пропозиція DUMBMONEY — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106.94K.