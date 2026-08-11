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Поточна ціна Dumb Money сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DUMBMONEY становить 106,942 USD. Відстежуйте оновлення цін DUMBMONEY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Dumb Money сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DUMBMONEY становить 106,942 USD. Відстежуйте оновлення цін DUMBMONEY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DUMBMONEY

Інформація про ціну DUMBMONEY

Що таке DUMBMONEY

Офіційний вебсайт DUMBMONEY

Токеноміка DUMBMONEY

Прогноз ціни DUMBMONEY

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Ціна Dumb Money (DUMBMONEY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DUMBMONEY до USD:

$0.00009358
$0.00009358$0.00009358
+10.60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dumb Money (DUMBMONEY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:08:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Dumb Money

Поточна ціна Dumb Money (DUMBMONEY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 26.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUMBMONEY до USD становить $ 0 за DUMBMONEY.

Dumb Money наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 106,942, з циркуляційною пропозицією у 1.00B DUMBMONEY. Протягом останніх 24 годин DUMBMONEY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00103802, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DUMBMONEY змінився на +10.66% за останню годину та на -34.20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10.92K.

Ринкова інформація щодо Dumb Money (DUMBMONEY)

$ 106.94K
$ 106.94K$ 106.94K

$ 10.92K
$ 10.92K$ 10.92K

$ 106.94K
$ 106.94K$ 106.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Dumb Money — $ 106.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10.92K. Циркуляційна пропозиція DUMBMONEY — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106.94K.

Історія ціни Dumb Money у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103802
$ 0.00103802$ 0.00103802

$ 0
$ 0$ 0

+10.66%

+26.48%

-34.20%

-34.20%

Історія ціни Dumb Money (DUMBMONEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dumb Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dumb Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dumb Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dumb Money до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+26.48%
30 днів$ 0-37.94%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Dumb Money

Прогноз ціни Dumb Money (DUMBMONEY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DUMBMONEY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Dumb Money (DUMBMONEY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Dumb Money потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Dumb Money у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DUMBMONEY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Dumb Money.

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Ресурс Dumb Money (DUMBMONEY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

Про Dumb Money

Яка реальна ціна Dumb Money сьогодні?

Живуча ціна Dumb Money становить ₴, змінившись на 26.48% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для DUMBMONEY?

DUMBMONEY торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Dumb Money сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують DUMBMONEY?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що DUMBMONEY демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Dumb Money?

З капіталізацією ₴4714504.70546485760000, Dumb Money займає #5695 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав DUMBMONEY останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Dumb Money порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴0.0457607878510466560000, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку DUMBMONEY?

Основні фактори включають обігове надання (1000000000.0 токенів), результати категорії у Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Dumb Money

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:08:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dumb Money (DUMBMONEY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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