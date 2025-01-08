Ціна DUKIE (DUKIE)
Поточна ціна DUKIE (DUKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.36K USD. Ціна DUKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DUKIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD
- зміна ціни DUKIE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 981.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DUKIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DUKIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DUKIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DUKIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16.47%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DUKIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+15.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DUKIE is the memecoin that’s redefining what it means to ‘leave your mark’ in the crypto space. We’re here to bring laughs, build a community, and flush away the competition with the kind of humor that only DUKIE can provide. From hilarious contests to wild, relatable stories, $DUKIE isn’t just a token, it’s a reminder that sometimes the craziest ideas are the ones that stick. Get ready to laugh, invest, and leave your mark with us!
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