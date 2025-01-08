Сьогоднішня ціна DUKIE (DUKIE)

Поточна ціна DUKIE (DUKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.36K USD. Ціна DUKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DUKIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD

- зміна ціни DUKIE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 981.40M USD

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