Ціна Duke Inu (DUKE)
Поточна ціна Duke Inu (DUKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Duke Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77 USD
- зміна ціни Duke Inu протягом дня — -0.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Duke Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Duke Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Duke Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Duke Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.99%
|30 днів
|$ 0
|-3.67%
|60 днів
|$ 0
|+9.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Duke Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.99%
-1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Duke Token is a decentralized meme token to incentivize the crypto space. Duke tokens is an experimental community driven project and the first with underlying utility & products.
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