Сьогоднішня ціна Duke Inu (DUKE)

Поточна ціна Duke Inu (DUKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Duke Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77 USD

- зміна ціни Duke Inu протягом дня — -0.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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