Ціна Duge (DUGE)
Поточна ціна Duge (DUGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Duge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.36 USD
- зміна ціни Duge протягом дня — -7.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Duge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Duge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Duge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Duge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.45%
|30 днів
|$ 0
|-13.96%
|60 днів
|$ 0
|-2.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Duge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-7.45%
+5.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DUGE is the first meme token comes out of COMEPAD deployed on Solana Chain with its shiny treasure
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