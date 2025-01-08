Ціна Duet Protocol (DUET)
Поточна ціна Duet Protocol (DUET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Duet Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.08K USD
- зміна ціни Duet Protocol протягом дня — -0.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Duet Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Duet Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Duet Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Duet Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.39%
|30 днів
|$ 0
|-11.10%
|60 днів
|$ 0
|+37.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Duet Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-0.39%
+1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Duet protocol is a synthetic assets minter built on a Yield Aggregator that automates the process of yield farming, maximizes its returns, and releases additional liquidity to the users. In the short run, the receipt token holder can enhance their returns by utilizing stablecoins minted with the Duet protocol. In the long run, Duet protocol will be the reserve capital system that supplies liquidity to almost all DeFi protocols whilst generating a world of synthetic assets whose values are 100% backed by its reserves.
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