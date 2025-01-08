Сьогоднішня ціна Duet Protocol (DUET)

Поточна ціна Duet Protocol (DUET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Duet Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.08K USD

- зміна ціни Duet Protocol протягом дня — -0.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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