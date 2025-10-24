Актуальна ціна DuelNow сьогодні становить 0,0014365 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DNOW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DNOW на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DuelNow сьогодні становить 0,0014365 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DNOW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DNOW на MEXC вже зараз.

Докладніше про DNOW

Інформація про ціну DNOW

Whitepaper DNOW

Офіційний вебсайт DNOW

Токеноміка DNOW

Прогноз ціни DNOW

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DuelNow

Ціна DuelNow (DNOW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DNOW до USD:

$0,00143611
$0,00143611$0,00143611
+4,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DuelNow (DNOW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:55:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DuelNow (DNOW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00118737
$ 0,00118737$ 0,00118737
Мін. за 24 год
$ 0,00152476
$ 0,00152476$ 0,00152476
Макс. за 24 год

$ 0,00118737
$ 0,00118737$ 0,00118737

$ 0,00152476
$ 0,00152476$ 0,00152476

$ 0,04443182
$ 0,04443182$ 0,04443182

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+4,41%

+6,74%

+6,74%

Актуальна ціна DuelNow (DNOW) становить $0,0014365. За останні 24 години DNOW торгувався між мінімумом у $ 0,00118737 і максимумом у $ 0,00152476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DNOW становить $ 0,04443182, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DNOW змінився на -0,00% за останню годину, +4,41% за 24 години та на +6,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DuelNow (DNOW)

$ 131,80K
$ 131,80K$ 131,80K

--
----

$ 1,44M
$ 1,44M$ 1,44M

91,80M
91,80M 91,80M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DuelNow — $ 131,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DNOW — 91,80M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,44M.

Історія ціни DuelNow (DNOW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DuelNow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DuelNow до USD становила $ -0,0008671393.
За останні 60 днів зміна ціни DuelNow до USD становила $ -0,0012432917.
За останні 90 днів зміна ціни DuelNow до USD становила $ +0,0009490779174378208.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,41%
30 днів$ -0,0008671393-60,36%
60 днів$ -0,0012432917-86,55%
90 днів$ +0,0009490779174378208+194,71%

Що таке DuelNow (DNOW)

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни DuelNow (USD)

Скільки коштуватиме DuelNow (DNOW) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DuelNow (DNOW) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DuelNow.

Перегляньте прогноз ціни DuelNow вже зараз!

DNOW до місцевих валют

Токеноміка DuelNow (DNOW)

Розуміння токеноміки DuelNow (DNOW) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DNOW зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DuelNow (DNOW)

Скільки сьогодні коштує DuelNow (DNOW)?
Актуальна ціна DNOW у USD становить 0,0014365 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DNOW до USD?
Поточна ціна DNOW до USD — $ 0,0014365. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DuelNow?
Ринкова капіталізація DNOW — $ 131,80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DNOW?
Циркуляційна пропозиція DNOW — 91,80M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DNOW?
DNOW досяг історичної максимальної ціни у 0,04443182 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DNOW?
Історична мінімальна ціна DNOW становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DNOW?
Актуальний обсяг торгівлі DNOW за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DNOW цього року?
DNOW може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DNOW для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:55:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DuelNow (DNOW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.