Інформація щодо ціни DuelNow (DNOW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00118737 $ 0,00118737 $ 0,00118737 Мін. за 24 год $ 0,00152476 $ 0,00152476 $ 0,00152476 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00118737$ 0,00118737 $ 0,00118737 Макс. за 24 год $ 0,00152476$ 0,00152476 $ 0,00152476 Рекордний максимум $ 0,04443182$ 0,04443182 $ 0,04443182 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +4,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,74%

Актуальна ціна DuelNow (DNOW) становить $0,0014365. За останні 24 години DNOW торгувався між мінімумом у $ 0,00118737 і максимумом у $ 0,00152476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DNOW становить $ 0,04443182, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DNOW змінився на -0,00% за останню годину, +4,41% за 24 години та на +6,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DuelNow (DNOW)

Ринкова капіталізація $ 131,80K$ 131,80K $ 131,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Циркуляційне постачання 91,80M 91,80M 91,80M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DuelNow — $ 131,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DNOW — 91,80M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,44M.