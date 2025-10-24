Інформація щодо ціни Duelmasters (DM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,70% Зміна ціни (1 дн.) +10,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,02%

Актуальна ціна Duelmasters (DM) становить --. За останні 24 години DM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DM змінився на +0,70% за останню годину, +10,92% за 24 години та на -36,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Duelmasters (DM)

Ринкова капіталізація $ 95,98K$ 95,98K $ 95,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 137,12K$ 137,12K $ 137,12K Циркуляційне постачання 699,99M 699,99M 699,99M Загальна пропозиція 999 986 238,263794 999 986 238,263794 999 986 238,263794

Поточна ринкова капіталізація Duelmasters — $ 95,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DM — 699,99M, зі загальною пропозицією 999986238.263794. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 137,12K.