Сьогоднішня ціна DuelFi (DUELFI)

Поточна ціна DuelFi (DUELFI) сьогодні становить 0,00008423 USD з ринковою капіталізацією $ 84,36K USD. Ціна DUELFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DuelFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DuelFi протягом дня — +6,09%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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