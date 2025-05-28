Ціна DuelFi (DUELFI)
Поточна ціна DuelFi (DUELFI) сьогодні становить 0,00008423 USD з ринковою капіталізацією $ 84,36K USD. Ціна DUELFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DuelFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DuelFi протягом дня — +6,09%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DuelFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DuelFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DuelFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DuelFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DuelFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,35%
+6,09%
-41,73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space.
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