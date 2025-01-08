Сьогоднішня ціна Dudiez Meme Token (DUDIEZ)

Поточна ціна Dudiez Meme Token (DUDIEZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUDIEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dudiez Meme Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 829.07 USD

- зміна ціни Dudiez Meme Token протягом дня — -8.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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