Ціна Dudiez Meme Token (DUDIEZ)
Поточна ціна Dudiez Meme Token (DUDIEZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUDIEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dudiez Meme Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 829.07 USD
- зміна ціни Dudiez Meme Token протягом дня — -8.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dudiez Meme Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dudiez Meme Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dudiez Meme Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dudiez Meme Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.89%
|30 днів
|$ 0
|-28.78%
|60 днів
|$ 0
|-27.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dudiez Meme Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
-8.89%
-3.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bunch of DudieZ who broke their rope are ready to mess things up on zkSync
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