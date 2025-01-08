Ціна DUDEGEN (DUDEGEN)
Поточна ціна DUDEGEN (DUDEGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUDEGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DUDEGEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08 USD
- зміна ціни DUDEGEN протягом дня — -7.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DUDEGEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DUDEGEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DUDEGEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DUDEGEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DUDEGEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DUDEGEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.41%
|30 днів
|$ 0
|-55.79%
|60 днів
|$ 0
|+72.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DUDEGEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.41%
+6.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
More than a meme coin. $DUDEGEN is a movement, it's a way of life. We aim to grow DUDEGEN to be the most popular meme coin on Farcaster. Why DUDEGEN is different? • No presales or team allocations • No honeypots or LP rugpulls • 100% supply to LP • LP securely locked by WAGMI smart contracts • Trusted token contracts by Open Zeppelin All of this guarantees a completely trustworthy and transparent memecoin.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DUDEGEN до AUD
A$--
|1 DUDEGEN до GBP
￡--
|1 DUDEGEN до EUR
€--
|1 DUDEGEN до USD
$--
|1 DUDEGEN до MYR
RM--
|1 DUDEGEN до TRY
₺--
|1 DUDEGEN до JPY
¥--
|1 DUDEGEN до RUB
₽--
|1 DUDEGEN до INR
₹--
|1 DUDEGEN до IDR
Rp--
|1 DUDEGEN до PHP
₱--
|1 DUDEGEN до EGP
￡E.--
|1 DUDEGEN до BRL
R$--
|1 DUDEGEN до CAD
C$--
|1 DUDEGEN до BDT
৳--
|1 DUDEGEN до NGN
₦--
|1 DUDEGEN до UAH
₴--
|1 DUDEGEN до VES
Bs--
|1 DUDEGEN до PKR
Rs--
|1 DUDEGEN до KZT
₸--
|1 DUDEGEN до THB
฿--
|1 DUDEGEN до TWD
NT$--
|1 DUDEGEN до CHF
Fr--
|1 DUDEGEN до HKD
HK$--
|1 DUDEGEN до MAD
.د.م--