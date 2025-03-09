Ціна DuckyDuck (DUCKY)
Поточна ціна DuckyDuck (DUCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.07K USD. Ціна DUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DuckyDuck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.15 USD
- зміна ціни DuckyDuck протягом дня — -6.23%
- циркуляційна пропозиція – 199.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DuckyDuck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DuckyDuck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DuckyDuck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DuckyDuck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.23%
|30 днів
|$ 0
|-30.80%
|60 днів
|$ 0
|-45.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DuckyDuck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.23%
-3.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MATT FURIE created solana token ducky
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