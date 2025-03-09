Сьогоднішня ціна DuckyDuck (DUCKY)

Поточна ціна DuckyDuck (DUCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.07K USD. Ціна DUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DuckyDuck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.15 USD

- зміна ціни DuckyDuck протягом дня — -6.23%

- циркуляційна пропозиція – 199.79M USD

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