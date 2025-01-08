Ціна DuckyDefi (DEGG)
Поточна ціна DuckyDefi (DEGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DuckyDefi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.96 USD
- зміна ціни DuckyDefi протягом дня — -2.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DuckyDefi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DuckyDefi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DuckyDefi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DuckyDefi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.70%
|30 днів
|$ 0
|-15.65%
|60 днів
|$ 0
|+22.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DuckyDefi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-2.70%
+3.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Not just me and not just you, it's us. In DuckyDeFi, we believe in our motto "By Community, For Community. We want to be as transparent and as fair as possible. That's why we adopt a fair launch protocol: NO PRE-MINT, NO SEED, NO IFO, and NO PRESALE. What's even more, is that trading fees are lower than other decentralized exchanges too!
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