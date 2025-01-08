Ціна Ducky City Earn (DCE)
Поточна ціна Ducky City Earn (DCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ducky City Earn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.94 USD
- зміна ціни Ducky City Earn протягом дня — -9.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ducky City Earn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ducky City Earn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ducky City Earn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ducky City Earn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.58%
|30 днів
|$ 0
|-33.38%
|60 днів
|$ 0
|-45.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ducky City Earn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-9.58%
+0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ducky City Earn ($DCE) is the play-to-earn token of the Ducky City project
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