Ціна Ducky City (DCM)
Поточна ціна Ducky City (DCM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157.47K USD. Ціна DCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ducky City:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.15 USD
- зміна ціни Ducky City протягом дня — -9.60%
- циркуляційна пропозиція – 2.79B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ducky City до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ducky City до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ducky City до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ducky City до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.60%
|30 днів
|$ 0
|+32.55%
|60 днів
|$ 0
|+87.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ducky City: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-9.60%
-8.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.
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