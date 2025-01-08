Сьогоднішня ціна Ducky City (DCM)

Поточна ціна Ducky City (DCM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157.47K USD. Ціна DCM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ducky City:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.15 USD

- зміна ціни Ducky City протягом дня — -9.60%

- циркуляційна пропозиція – 2.79B USD

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