Сьогоднішня ціна Ducky Capital AI

Поточна ціна Ducky Capital AI (DCAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DCAI до USD становить $ 0 за DCAI.

Ducky Capital AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 991, з циркуляційною пропозицією у 675,88M DCAI. Протягом останніх 24 годин DCAI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03361709, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DCAI змінився на -- за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ducky Capital AI (DCAI)

Ринкова капіталізація $ 28,99K$ 28,99K $ 28,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,89K$ 42,89K $ 42,89K Циркуляційне постачання 675,88M 675,88M 675,88M Загальна пропозиція 999 890 210,681644 999 890 210,681644 999 890 210,681644

Поточна ринкова капіталізація Ducky Capital AI — $ 28,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DCAI — 675,88M, зі загальною пропозицією 999890210.681644. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,89K.