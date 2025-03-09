Сьогоднішня ціна Ducky (DUCKY)

Поточна ціна Ducky (DUCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83.74K USD. Ціна DUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ducky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.48K USD

- зміна ціни Ducky протягом дня — -12.66%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

Отримуйте оновлення цін DUCKY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DUCKY.