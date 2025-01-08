Ціна Duckie Land Multi Metaverse (MMETA)
Поточна ціна Duckie Land Multi Metaverse (MMETA) сьогодні становить 0.00808025 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMETA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Duckie Land Multi Metaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.45 USD
- зміна ціни Duckie Land Multi Metaverse протягом дня — -1.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Duckie Land Multi Metaverse до USD становила $ -0.000127785818800272.
За останні 30 днів зміна ціни Duckie Land Multi Metaverse до USD становила $ -0.0007311656.
За останні 60 днів зміна ціни Duckie Land Multi Metaverse до USD становила $ +0.0004413497.
За останні 90 днів зміна ціни Duckie Land Multi Metaverse до USD становила $ +0.000711222719272102.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000127785818800272
|-1.55%
|30 днів
|$ -0.0007311656
|-9.04%
|60 днів
|$ +0.0004413497
|+5.46%
|90 днів
|$ +0.000711222719272102
|+9.65%
Останній аналіз цін Duckie Land Multi Metaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-1.55%
-2.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Duckie Land is a multiplatform multiplayer online game that runs on the blockchain, and each Duckie is a non-fungible token or NFT. Millions of people can participate in the NFT world and earn reward tokens through skillful gameplay and contribution to the ecosystem. Duckie Land gives gamers ownership of in-game assets and allows them to increase their value by actively playing the game. By participating in the in-game economy, players will receive rewards and create more value for other players and the ecosystem. The rewards for these digital assets are cryptocurrencies and in-game resources that are tokenized on the blockchain, which could become a new revenue stream for many people.
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