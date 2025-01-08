Сьогоднішня ціна Duckie Land Multi Metaverse (MMETA)

Поточна ціна Duckie Land Multi Metaverse (MMETA) сьогодні становить 0.00808025 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Duckie Land Multi Metaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.45 USD

- зміна ціни Duckie Land Multi Metaverse протягом дня — -1.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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