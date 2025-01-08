Сьогоднішня ціна Duckey (DUCKEY)

Поточна ціна Duckey (DUCKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.17K USD. Ціна DUCKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Duckey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.63 USD

- зміна ціни Duckey протягом дня — -14.26%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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