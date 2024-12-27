Сьогоднішня ціна Duckereum (DUCKER)

Поточна ціна Duckereum (DUCKER) сьогодні становить 0.00273445 USD з ринковою капіталізацією $ 273.45K USD. Ціна DUCKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Duckereum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.63 USD

- зміна ціни Duckereum протягом дня — +0.39%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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