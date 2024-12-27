Ціна Duckereum (DUCKER)
Поточна ціна Duckereum (DUCKER) сьогодні становить 0.00273445 USD з ринковою капіталізацією $ 273.45K USD. Ціна DUCKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Duckereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.63 USD
- зміна ціни Duckereum протягом дня — +0.39%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Duckereum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Duckereum до USD становила $ +0.0000416101.
За останні 60 днів зміна ціни Duckereum до USD становила $ +0.0005327725.
За останні 90 днів зміна ціни Duckereum до USD становила $ +0.000695496329309345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.39%
|30 днів
|$ +0.0000416101
|+1.52%
|60 днів
|$ +0.0005327725
|+19.48%
|90 днів
|$ +0.000695496329309345
|+34.11%
Останній аналіз цін Duckereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.39%
-8.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Duckereum is a pure meme currency. Its sole purpose: to make crypto fun again, and its community is at the center of everything.
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