Сьогоднішня ціна Ducker (DUCKER)

Поточна ціна Ducker (DUCKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUCKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ducker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69K USD

- зміна ціни Ducker протягом дня — -21.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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