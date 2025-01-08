Ціна DuckDaoDime (DDIM)
Поточна ціна DuckDaoDime (DDIM) сьогодні становить 0.00564601 USD з ринковою капіталізацією $ 6.61K USD. Ціна DDIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DuckDaoDime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.47 USD
- зміна ціни DuckDaoDime протягом дня — +6.43%
- циркуляційна пропозиція – 1.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DuckDaoDime до USD становила $ +0.00034121.
За останні 30 днів зміна ціни DuckDaoDime до USD становила $ -0.0007280767.
За останні 60 днів зміна ціни DuckDaoDime до USD становила $ -0.0001105037.
За останні 90 днів зміна ціни DuckDaoDime до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00034121
|+6.43%
|30 днів
|$ -0.0007280767
|-12.89%
|60 днів
|$ -0.0001105037
|-1.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DuckDaoDime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+6.43%
+15.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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