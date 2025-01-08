Сьогоднішня ціна DuckDaoDime (DDIM)

Поточна ціна DuckDaoDime (DDIM) сьогодні становить 0.00564601 USD з ринковою капіталізацією $ 6.61K USD. Ціна DDIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DuckDaoDime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.47 USD

- зміна ціни DuckDaoDime протягом дня — +6.43%

- циркуляційна пропозиція – 1.17M USD

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