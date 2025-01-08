Ціна DuckCoin (DUCK)
Поточна ціна DuckCoin (DUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DuckCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85K USD
- зміна ціни DuckCoin протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DuckCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DuckCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DuckCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DuckCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|-60.50%
|60 днів
|$ 0
|-71.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DuckCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-0.09%
-21.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is $DUCK? Duck – is the official mascot of Telegram, regularly featured across. With one of the best meme narratives on Telegram, Duck will be making waves in the crypto community. $DUCK is top 20 token by market capitalization in TON ecosystem
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