Сьогоднішня ціна DuckChain Token

Поточна ціна DuckChain Token (DUCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUCK до USD становить $ 0 за DUCK.

DuckChain Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 300,757, з циркуляційною пропозицією у 7.74B DUCK. Протягом останніх 24 годин DUCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01227779, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DUCK змінився на +3.15% за останню годину та на -65.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DuckChain Token (DUCK)

Ринкова капіталізація $ 300.76K$ 300.76K $ 300.76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 300.76K$ 300.76K $ 300.76K Циркуляційне постачання 7.74B 7.74B 7.74B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація DuckChain Token — $ 300.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUCK — 7.74B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 300.76K.