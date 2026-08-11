Сьогоднішня ціна Duck Token

Поточна ціна Duck Token (DUCK) сьогодні становить $ 0.03253385, зі зміною 0.32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUCK до USD становить $ 0.03253385 за DUCK.

Duck Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32,534, з циркуляційною пропозицією у 1000.00K DUCK. Протягом останніх 24 годин DUCK торгувався між $ 0.03181996 (мінімум) та $ 0.03263581 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.112937, тоді як історичний мінімум — $ 0.02211247.

У короткостроковій динаміці DUCK змінився на -- за останню годину та на +2.25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.19.

Ринкова інформація щодо Duck Token (DUCK)

Ринкова капіталізація $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K Обсяг (за 24 год) $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K Циркуляційне постачання 1000.00K 1000.00K 1000.00K Загальна пропозиція 999,998.0 999,998.0 999,998.0

Поточна ринкова капіталізація Duck Token — $ 32.53K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.19. Циркуляційна пропозиція DUCK — 1000.00K, зі загальною пропозицією 999998.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32.53K.