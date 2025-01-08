Ціна Duck In A Truck (DIAT)
Поточна ціна Duck In A Truck (DIAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Duck In A Truck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04 USD
- зміна ціни Duck In A Truck протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Duck In A Truck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Duck In A Truck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Duck In A Truck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Duck In A Truck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-38.22%
|60 днів
|$ 0
|-38.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Duck In A Truck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Duck In A Truck is the coolest ducking token in the known teslaverse. Duck in a Truck was launched on the Solana blockchain to celebrate the coolest animal and the coolest vehicle known to man, both loved by the Big Duck ( Duck ) Elon Musk. Duck in a Truck was constructed with one goal in mind, to unite all the meme tokens under one cool banner. You've seen dog season, cat season, it's now time for birds driving cool cars season.
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