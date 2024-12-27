Сьогоднішня ціна Duck AI (DUCKAI)

Поточна ціна Duck AI (DUCKAI) сьогодні становить 0.00496188 USD з ринковою капіталізацією $ 4.96M USD. Ціна DUCKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Duck AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 234.22K USD

- зміна ціни Duck AI протягом дня — +17.20%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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