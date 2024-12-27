Ціна Duck AI (DUCKAI)
Поточна ціна Duck AI (DUCKAI) сьогодні становить 0.00496188 USD з ринковою капіталізацією $ 4.96M USD. Ціна DUCKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Duck AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 234.22K USD
- зміна ціни Duck AI протягом дня — +17.20%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Duck AI до USD становила $ +0.00072807.
За останні 30 днів зміна ціни Duck AI до USD становила $ +0.0202271931.
За останні 60 днів зміна ціни Duck AI до USD становила $ +0.1617161842.
За останні 90 днів зміна ціни Duck AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00072807
|+17.20%
|30 днів
|$ +0.0202271931
|+407.65%
|60 днів
|$ +0.1617161842
|+3,259.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Duck AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.52%
+17.20%
-4.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network.
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