Сьогоднішня ціна DUCK (DUCK)

Поточна ціна DUCK (DUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.77K USD. Ціна DUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DUCK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.89K USD

- зміна ціни DUCK протягом дня — -13.84%

- циркуляційна пропозиція – 908.07M USD

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