Токеноміка DucatusX (DUCX) Дізнайтеся ключову інформацію про DucatusX (DUCX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DucatusX (DUCX) What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX Офіційний вебсайт: https://ducatus.com Whitepaper: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf Купити DUCX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DucatusX (DUCX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DucatusX (DUCX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Загальна пропозиція: $ 777,87M $ 777,87M $ 777,87M Циркуляційна пропозиція: $ 278,11M $ 278,11M $ 278,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,33M $ 6,33M $ 6,33M Історичний максимум: $ 0,198591 $ 0,198591 $ 0,198591 Історичний мінімум: $ 0,00326782 $ 0,00326782 $ 0,00326782 Поточна ціна: $ 0,00813819 $ 0,00813819 $ 0,00813819 Дізнайтеся більше про ціну DucatusX (DUCX)

Токеноміка DucatusX (DUCX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DucatusX (DUCX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUCX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUCX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUCX, досліджуйте ціну токена DUCX в реальному часі!

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