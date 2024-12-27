Ціна DucatusX (DUCX)
Поточна ціна DucatusX (DUCX) сьогодні становить 0.00882488 USD з ринковою капіталізацією $ 2.45M USD. Ціна DUCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DucatusX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.65K USD
- зміна ціни DucatusX протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 278.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DucatusX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DucatusX до USD становила $ -0.0001973225.
За останні 60 днів зміна ціни DucatusX до USD становила $ -0.0006038185.
За останні 90 днів зміна ціни DucatusX до USD становила $ -0.000694931706387318.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0001973225
|-2.23%
|60 днів
|$ -0.0006038185
|-6.84%
|90 днів
|$ -0.000694931706387318
|-7.29%
Останній аналіз цін DucatusX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.00%
-0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX
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