Сьогоднішня ціна DucatusX (DUCX)

Поточна ціна DucatusX (DUCX) сьогодні становить 0.00882488 USD з ринковою капіталізацією $ 2.45M USD. Ціна DUCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DucatusX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.65K USD

- зміна ціни DucatusX протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 278.03M USD

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