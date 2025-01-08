Сьогоднішня ціна Dubcat (DUBCAT)

Поточна ціна Dubcat (DUBCAT) сьогодні становить 0.01409602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUBCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dubcat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.98K USD

- зміна ціни Dubcat протягом дня — -15.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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