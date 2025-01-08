Сьогоднішня ціна dub duck ($DUB)

Поточна ціна dub duck ($DUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.90K USD. Ціна $DUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dub duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 433.25 USD

- зміна ціни dub duck протягом дня — -11.83%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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