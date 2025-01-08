Сьогоднішня ціна DU Coin (DU)

Поточна ціна DU Coin (DU) сьогодні становить 0.00499423 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DU Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.14K USD

- зміна ціни DU Coin протягом дня — -3.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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