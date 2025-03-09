Сьогоднішня ціна DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

Поточна ціна DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) сьогодні становить 0.00282511 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна DTRXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DTRXBT by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.67K USD

- зміна ціни DTRXBT by Virtuals протягом дня — -1.36%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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