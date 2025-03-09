Ціна DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)
Поточна ціна DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) сьогодні становить 0.00282511 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна DTRXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DTRXBT by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.67K USD
- зміна ціни DTRXBT by Virtuals протягом дня — -1.36%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DTRXBT by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DTRXBT by Virtuals до USD становила $ -0.0014564456.
За останні 60 днів зміна ціни DTRXBT by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DTRXBT by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.36%
|30 днів
|$ -0.0014564456
|-51.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DTRXBT by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
-1.36%
-18.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites.
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|1 DTRXBT до EUR
€0.0025991012
|1 DTRXBT до USD
$0.00282511
|1 DTRXBT до MYR
RM0.0124587351
|1 DTRXBT до TRY
₺0.1029470084
|1 DTRXBT до JPY
¥0.4182010333
|1 DTRXBT до RUB
₽0.2542599
|1 DTRXBT до INR
₹0.2461800854
|1 DTRXBT до IDR
Rp46.3132712784
|1 DTRXBT до PHP
₱0.1623873228
|1 DTRXBT до EGP
￡E.0.1431483237
|1 DTRXBT до BRL
R$0.0163291358
|1 DTRXBT до CAD
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৳0.3436181293
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₦4.2675264127
|1 DTRXBT до UAH
₴0.1165640386
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Bs0.18080704
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฿0.0953474625
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NT$0.0927766124
|1 DTRXBT до CHF
Fr0.0024860968
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HK$0.0219511047
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.د.م0.0274883203
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