Сьогоднішня ціна dTRINITY Staked dUSD

Поточна ціна dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) сьогодні становить $ 1,016, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SDUSD до USD становить $ 1,016 за SDUSD.

dTRINITY Staked dUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 534 533, з циркуляційною пропозицією у 521,70K SDUSD. Протягом останніх 24 годин SDUSD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,095, тоді як історичний мінімум — $ 0,869721.

У короткостроковій динаміці SDUSD змінився на -- за останню годину та на -0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,77K.

Ринкова інформація щодо dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

Ринкова капіталізація $ 534,53K$ 534,53K $ 534,53K Обсяг (за 24 год) $ 3,77K$ 3,77K $ 3,77K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 534,53K$ 534,53K $ 534,53K Циркуляційне постачання 521,70K 521,70K 521,70K Загальна пропозиція 521 704,148173147 521 704,148173147 521 704,148173147

Поточна ринкова капіталізація dTRINITY Staked dUSD — $ 534,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,77K. Циркуляційна пропозиція SDUSD — 521,70K, зі загальною пропозицією 521704.148173147. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 534,53K.