Ціна dTRINITY S (DS)
Поточна ціна dTRINITY S (DS) сьогодні становить 0,441601 USD з ринковою капіталізацією $ 41,23K USD. Ціна DS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dTRINITY S:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни dTRINITY S протягом дня — +1,54%
- циркуляційна пропозиція – 93,35K USD
Отримуйте оновлення цін DS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dTRINITY S до USD становила $ +0,00670434.
За останні 30 днів зміна ціни dTRINITY S до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dTRINITY S до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dTRINITY S до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00670434
|+1,54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dTRINITY S: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,88%
+1,54%
-16,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DS до VND
₫11 323,091241
|1 DS до AUD
A$0,68448155
|1 DS до GBP
￡0,32678474
|1 DS до EUR
€0,38860888
|1 DS до USD
$0,441601
|1 DS до MYR
RM1,86797223
|1 DS до TRY
₺17,21360698
|1 DS до JPY
¥63,70977627
|1 DS до RUB
₽35,43848025
|1 DS до INR
₹37,68622934
|1 DS до IDR
Rp7 239,35949744
|1 DS до KRW
₩607,42659151
|1 DS до PHP
₱24,52651954
|1 DS до EGP
￡E.21,9917298
|1 DS до BRL
R$2,49062964
|1 DS до CAD
C$0,60499337
|1 DS до BDT
৳53,91065008
|1 DS до NGN
₦699,84043278
|1 DS до UAH
₴18,40592968
|1 DS до VES
Bs41,510494
|1 DS до PKR
Rs124,35925761
|1 DS до KZT
₸224,84556516
|1 DS до THB
฿14,48009679
|1 DS до TWD
NT$13,25244601
|1 DS до AED
د.إ1,62067567
|1 DS до CHF
Fr0,36211282
|1 DS до HKD
HK$3,45773583
|1 DS до MAD
.د.م4,07597723
|1 DS до MXN
$8,50081925