Сьогоднішня ціна Dtravel

Поточна ціна Dtravel (TRVL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRVL до USD становить $ 0 за TRVL.

Dtravel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 405 995, з циркуляційною пропозицією у 519,07M TRVL. Протягом останніх 24 годин TRVL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,56, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRVL змінився на -0,14% за останню годину та на -6,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 31,22K.

Ринкова інформація щодо Dtravel (TRVL)

Ринкова капіталізація $ 406,00K$ 406,00K $ 406,00K Обсяг (за 24 год) $ 31,22K$ 31,22K $ 31,22K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 782,17K$ 782,17K $ 782,17K Циркуляційне постачання 519,07M 519,07M 519,07M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dtravel — $ 406,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 31,22K. Циркуляційна пропозиція TRVL — 519,07M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 782,17K.