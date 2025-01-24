Ціна DTNG (DTNG)
Поточна ціна DTNG (DTNG) сьогодні становить 0.221836 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DTNG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.48K USD
- зміна ціни DTNG протягом дня — -0.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DTNG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DTNG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DTNG до USD становила $ -0.0011625437391463.
За останні 30 днів зміна ціни DTNG до USD становила $ +0.0005615112.
За останні 60 днів зміна ціни DTNG до USD становила $ -0.0633249496.
За останні 90 днів зміна ціни DTNG до USD становила $ -0.14376841680787503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0011625437391463
|-0.52%
|30 днів
|$ +0.0005615112
|+0.25%
|60 днів
|$ -0.0633249496
|-28.54%
|90 днів
|$ -0.14376841680787503
|-39.32%
Останній аналіз цін DTNG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.52%
+2.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First target of Dating Token project is: to launch a p2p transparent and decentralized dating platform . Purpose of the project is: creating a payment gateway which use dtng token. DTNG Payment gateway will provide users secure and hidden payment.system, users can be able to send gifts to the matches without giving personal information.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DTNG до AUD
A$0.35271924
|1 DTNG до GBP
￡0.17968716
|1 DTNG до EUR
€0.21296256
|1 DTNG до USD
$0.221836
|1 DTNG до MYR
RM0.98495184
|1 DTNG до TRY
₺7.90623504
|1 DTNG до JPY
¥34.60197928
|1 DTNG до RUB
₽22.1836
|1 DTNG до INR
₹19.17328548
|1 DTNG до IDR
Rp3,577.99949908
|1 DTNG до PHP
₱13.02399156
|1 DTNG до EGP
￡E.11.15391408
|1 DTNG до BRL
R$1.31105076
|1 DTNG до CAD
C$0.31722548
|1 DTNG до BDT
৳27.1083592
|1 DTNG до NGN
₦345.53840868
|1 DTNG до UAH
₴9.32154872
|1 DTNG до VES
Bs12.20098
|1 DTNG до PKR
Rs61.86118696
|1 DTNG до KZT
₸115.53884388
|1 DTNG до THB
฿7.53576892
|1 DTNG до TWD
NT$7.26734736
|1 DTNG до CHF
Fr0.1996524
|1 DTNG до HKD
HK$1.72588408
|1 DTNG до MAD
.د.م2.21836