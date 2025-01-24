Сьогоднішня ціна DTNG (DTNG)

Поточна ціна DTNG (DTNG) сьогодні становить 0.221836 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTNG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DTNG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.48K USD

- зміна ціни DTNG протягом дня — -0.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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