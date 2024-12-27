Сьогоднішня ціна DT Inu (DTI)

Поточна ціна DT Inu (DTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 587.94K USD. Ціна DTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DT Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.80K USD

- зміна ціни DT Inu протягом дня — -2.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін DTI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DTI.